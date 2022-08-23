Москва, 23 августа, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Кризисные явления в российской экономике, скорее всего, будут носить затяжной характер. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 августа заявила доцент департамента менеджмента и инноваций финансового университета при правительстве РФ Ирина Разинкина.

(сс) jambulboy Доходы растут

«Динамика потребительского спроса напрямую зависит от изменения реальных доходов населения. В оценках их сокращения мнения правительства и экспертов варьируются от 3% до 3,8% в 2022 году (в официальном прогнозе правительства от 18 мая 2022 до 6,8%)», — отметила Разинкина. — Экономика РФ продемонстрировала определённый уровень сопротивляемости санкционному давлению. Но по мере усиления санкций и введения новых следует ожидать ухудшения ситуации в ряде отраслей экономики, что будет сопровождаться ростом официальной и скрытой безработицы, а также сокращением заработных плат. На этом фоне будет наблюдаться снижение потребительской активности, рост доли продовольственных и иных товаров первой необходимости в структуре потребления».

По ее словам, в 2023 году, как ожидается, продолжится адаптация экономики, выстраивание новых хозяйственных связей, что обеспечит более сдержанное сокращение ВВП в сравнении с текущим периодом.

«В этой связи потребительский спрос, скорее всего, сохранится на уровне 2022 года», — заявила экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что РФ может столкнуться с падением количества субъектов малого и среднего бизнеса.