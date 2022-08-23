Богота, , 14:59 — REGNUM Генеральный прокурор Колумбии Франсиско Барбоса подтвердил, что он подписал трехмесячное приостановление действия всех ордеров на арест, в том числе в целях экстрадиции, выданных в отношении лидеров повстанческой Армии национального освобождения.

Армия национального освобождения (Колумбия) Silvia Andrea Moreno

Таким образом Барбоса поддерживает решение президента Густаво Петро, который ранее уполномочил соответствующие органы власти восстановить механизмы для диалога с Армией национального освобождения.

«Своим указом я разрешил восстановить протоколы, снова допустить переговорщиков, позволить им восстановить связь со своей организацией, приостановить действие ордеров на арест и ордеров на экстрадицию этих переговорщиков, чтобы можно было начать диалог с АНО», — сказал Петро.