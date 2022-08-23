Колумбия приостановила ордеры на арест леворадикалов из АНО
Богота, 23 августа, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Генеральный прокурор Колумбии Франсиско Барбоса подтвердил, что он подписал трехмесячное приостановление действия всех ордеров на арест, в том числе в целях экстрадиции, выданных в отношении лидеров повстанческой Армии национального освобождения.
Таким образом Барбоса поддерживает решение президента Густаво Петро, который ранее уполномочил соответствующие органы власти восстановить механизмы для диалога с Армией национального освобождения.
«Своим указом я разрешил восстановить протоколы, снова допустить переговорщиков, позволить им восстановить связь со своей организацией, приостановить действие ордеров на арест и ордеров на экстрадицию этих переговорщиков, чтобы можно было начать диалог с АНО», — сказал Петро.