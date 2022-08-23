Москва, 23 августа, 2022, 14:57 — ИА Регнум. РФ может столкнуться с падением количества субъектов малого и среднего бизнеса, если власти не усилят меры поддержки и не пролонгируют заморозку новых обязательных требований. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 августа заявил доцент департамента менеджмента и инноваций финансового университета при правительстве РФ Станислав Шубин.

geralt Бизнесмены

«В условиях прогнозируемого спада в экономике на 4,6–6,5% в 2022 году и 3% в 2023 году произойдет снижение реальных доходов граждан, которые снижаются, по некоторым оценкам, с 2014 года, — сказал Шубин. – Это ожидаемо вызовет снижение спроса. И если государство не усилит реализуемые меры поддержки и не пролонгирует заморозку введения новых обязательных требований, то можно ожидать снижения количества субъектов МСП в следующих периодах».

Кроме того, он отметил, что главными факторами, препятствующими более интенсивному росту количества субъектов МСП, является запретительная стоимость привлечения инвестиций и высокая налоговая нагрузка.

«В условиях снижения реальных доходов граждан маржинальность рынков будет снижаться, поэтому важно предоставить для субъектов МСП свободный доступ к дешевому финансированию под не более чем 3–4% и снизить налоговое бремя. При этом снижение налоговых поступлений в бюджет с лихвой будет компенсировано увеличением налогооблагаемой базы за счет роста экономики», — убежден Шубин.

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о том, почему российский предприниматель часто не имеет реальной возможности привлекать финансовый капитал под развитие своих коммерческих проектов.