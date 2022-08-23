Москва, 23 августа, 2022, 14:57 — ИА Регнум. Чиновники финансово-экономического блока российского правительства по-прежнему хотят вкладывать значительную часть бюджетных доходов в кубышку Фонда национального благосостояния (ФНБ). Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 августа, об этом заявил руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов.

Иван Шилов ИА REGNUM Юань

Напомним, ранее Минфин России решил закупать юани в рамках бюджетного правила вместо доллара и евро.

«Либеральные чиновники поступают по принципу «так не доставайся же ты никому!». Что угодно готовы сделать, лишь бы, согласно инструкциям МВФ, по-прежнему запихивать значительную часть бюджетных доходов в кубышку ФНБ. Если больше нельзя, скупая валюту, поддерживать экономику недружественных стран, они согласны поддерживать китайскую, да какую угодно. Только бы в России социальная сфера и реальный сектор оставались на голодном финансовом пайке! Иных вариантов они в упор не видят», — сказал Миронов.

Депутат считает, что Минфин с помощью перезапуска бюджетного правила надеется ослабить рубль.

«Пока таможенные пошлины на нефть и нефтепродукты установлены в долларах, сильный рубль сокращает нефтегазовые доходы бюджета. Но вместо того, чтобы «дедолларизировать» экспортные ставки, либералы готовы ослабить национальную валюту. Это еще раз доказывает неспособность финансово-экономического блока правительства отойти от либеральных догм. Они готовы мимикрировать, рядиться в модные одежки, ничего не меняя, по существу», — заключил Миронов.

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