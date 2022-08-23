Москва, , 14:56 — REGNUM Помимо того, что развитию малого и среднего предпринимательства в РФ мешает высокая ставка кредитования, дополнительная проблема состоит в том, что банки готовы кредитовать под залог, который малый бизнес зачастую не в состоянии обеспечить. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 августа заявила доцент департамента менеджмента и инноваций факультета «Высшая школа управления» финансового университета при правительстве РФ Наталья Удальцова.

Бизнесмены Иван Шилов © ИА REGNUM

«Отсюда парадокс: теоретическая возможность доступа к льготному кредитованию у бизнеса есть, а по факту предприниматель не имеет реальной возможности привлекать финансовый капитал под развитие своих коммерческих проектов, — сказала Удальцова. — Еще одна проблема лежит в плоскости человеческого капитала и предпринимательской незрелости. Молодые люди по статистике больше заинтересованы работать по найму, нежели развивать предпринимательскую инициативу. Очень часто предприниматели просто не знают с чего начать и какую нишу занять на рынке, каким образом привлекать клиентов и т.д.»

Более того, как отметила экономист, жесткая конкурентная среда и современный требовательный потребитель заставляют предпринимателя развиваться на новых принципах менеджмента, разрабатывать продуктовые решения и конкурентные бизнес-модели, способные вытеснять старые модели ведения бизнеса, основанные на ценовом маркетинге.

«В итоге наблюдается дефицит предприимчивых людей, готовых рискнуть и самостоятельно выйти на рынок с интересным предложением», — подытожила Удальцова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Удальцова рассказала, что режим антироссийских санкций и уход с российского рынка многих иностранных компаний создал мощный потенциал роста числа субъектов малого и среднего предпринимательства.

Читайте ранее в этом сюжете: Экономист рассказала, как санкции сказались на росте малого бизнеса в РФ