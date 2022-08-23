Москва, , 14:54 — REGNUM Режим антироссийских санкций и уход с российского рынка многих иностранных компаний, безусловно, стали естественными стимулами для развития импортозамещения и создали мощный потенциал роста числа субъектов малого и среднего предпринимательства, способных занять освободившиеся доли рынка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 августа заявила доцент департамента менеджмента и инноваций факультета «Высшая школа управления» финансового университета при правительстве РФ Наталья Удальцова.

Санкции Иван Шилов, ИА REGNUM

«В то же время рост числа МСП будет напрямую зависеть от эффективности государственной политики стимулирования и развития МСП и доступа к дешевому инвестиционному капиталу, — сказала она. — Основным барьером, препятствующим развитию малого и среднего бизнеса, остается затрудненный повсеместный доступ субъектов МСП к инвестиционному капиталу и льготному кредитованию».

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о том, какие факторы привели в РФ к росту субъектов малого и среднего предпринимательства.

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