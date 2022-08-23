Экономист рассказала, как санкции сказались на росте малого бизнеса в РФ
Москва, 23 августа, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Режим антироссийских санкций и уход с российского рынка многих иностранных компаний, безусловно, стали естественными стимулами для развития импортозамещения и создали мощный потенциал роста числа субъектов малого и среднего предпринимательства, способных занять освободившиеся доли рынка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 августа заявила доцент департамента менеджмента и инноваций факультета «Высшая школа управления» финансового университета при правительстве РФ Наталья Удальцова.
«В то же время рост числа МСП будет напрямую зависеть от эффективности государственной политики стимулирования и развития МСП и доступа к дешевому инвестиционному капиталу, — сказала она. — Основным барьером, препятствующим развитию малого и среднего бизнеса, остается затрудненный повсеместный доступ субъектов МСП к инвестиционному капиталу и льготному кредитованию».
Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о том, какие факторы привели в РФ к росту субъектов малого и среднего предпринимательства.