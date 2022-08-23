Симферополь, 23 августа, 2022, 14:52 — ИА Регнум. Верховный суд Республики Крым оставил без изменения приговор в отношении жительницы Судака, ранее признанной в осквернении могилы погибшего участника специальной военной операции по мотивам политической ненависти. Об этом пресс-служба суда сообщила 23 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Как установлено судом, весной женщина осквернила место захоронения погибшего во время СВО военнослужащего. Судакский городской суд при вынесении приговора учёл смягчающие обстоятельства и назначил подсудимой наказание в виде лишения свободы на срок два года с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также судом с осужденной в пользу потерпевшей было взыскано в счет возмещения морального вреда 500 тысяч рублей. Сама женщина свою вину полностью признала.

Защита осуждённой подала апелляционную жалобу. Однако при её рассмотрении против удовлетворения Жалобы выступила сама фигурантка дела, которая попросила оставить решения суда первой инстанции без изменения.

В итоге Верховный суд Крыма приговор первой инстанции оставил без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения. Приговор вступил в силу.