Москва, 23 августа, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Геополитическая ситуация складывается наилучшим образом для развития внутрироссийского туризма. Летом 2022 года турпоток увеличился кратно. В какой-то мере этому способствовали программы туристического кешбека, заявила корреспонденту ИА REGNUM директор Фонда поддержки и развития природоохранных и других социально-значимых проектов «Наш фонд» Ольга Лакустова.

Russian.news.cn Туристы

«То, что государство будет поддерживать регионы, финансируя на грантовой основе туристические проекты — несомненно, большой плюс.

Российская туристическая инфраструктура находится сегодня не в самом лучшем состоянии, это отмечают все: и путешественники, и принимающая сторона, поэтому выделять дополнительные деньги просто необходимо. Но, предоставляя финансирование, государство должно ответить на главный вопрос, который обычно остается за кадром.

Зачем? Какая цель должна быть достигнута с помощью этих денег? Хорошо бы ее оцифровать. Например, мы выделяем 5 млрд рублей, чтобы сделать из них 15 за три года и т.д. Пока нет конкретных целей непонятно, насколько эффективно будут расходоваться деньги.

Развивая туристические проекты, в первую очередь, надо думать, как вовлечь в эти проекты местное население, как сделать эти объекты точками притяжения, которые будут действительно интересны для туристов.

В этом отношении имеет смысл развивать территории вокруг заповедников и природоохранных зон. Безусловно, сами они так и будут оставаться дотационными, такова их специфика, а вот 50 км вокруг них могут и должны приносить регионам доходы от туризма, кратно превосходящие расходы государства на содержание ООПТ (особо охраняемые природные территории).

К сожалению, по большей части, сейчас все сводится к строительству каких-то избушек: глэмпингов или гостевых домов, которые зачастую пустуют, закупке каких-то квадроциклов и минимального инвентаря.

Деньги от государства заканчиваются, все садятся и ждут, что сейчас придут туристы. К сожалению, это так не работает. Экономика туризма — экономика впечатлений.

Если мы хотим, чтобы путешествия по России приносили позитивные эмоции, чтобы туристы выбирали их не из-за того, что другие страны закрыты, а потому что у нас действительно лучше, необходимо принципиально изменить подход.

Пора осознать, что люди идут к людям, а не к избушкам или логотипам. Выстроить конкурентоспособный и высококлассный сервис можно только с привлечением местного населения, которое будет воспринимать туриста как желанного гостя, а не «кошелек», который привез им деньги.

Чтобы местное население было вовлечено и дружелюбно настроено, с ним необходимо работать. Выявлять «точки роста», наиболее активных обучать и финансировать микрогрантами, помогать регистрировать новые рабочие места, получать сертификацию и т.д.

А до того, как приступить к работе с населением, нужно посмотреть на регион широким и опытным взглядом, сделать полноценный маркетинг территорий и только после этого запускать системную работу по развитию туризма.

Именно вовлекая людей на местах в свою маркетинговую стратегию мы способны получить эффективную отдачу государственных инвестиций и «точки касания», к которым захочется возвращаться из года в год», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Ростуризм отобрал 48 из 82 регионов России, которые получат гранты на развитие проектов в области туризма.

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