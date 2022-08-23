Москва, , 14:50 — REGNUM Исследования показали, что в России наблюдается рост реального сектора экономики, и данная тенденция должна продолжиться во всех секторах народно-хозяйственного комплекса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 августа заявил доцент кафедры экономики и финансов общественного сектора РАНХиГС Даниил Гоненко.

Рост (сс) nattanan23

«Рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства в постпандемический период — ожидаемое и закономерное экономическое явление, — сказал он. — Сейчас заполняются пустоты, вызванные прекращением работы во время пандемии и ограничениями на импорт товаров в Россию со стороны ряда стран. Некоторые предприятия вынуждены были прекратить свою деятельность по причине отсутствия спроса — часть субъектов просто не смогла реализовать закупленный товар. Причинами роста количества субъектов МСП послужили рост внутреннего спроса, а также меры, принятые правительством (кредиты под минимальный процент, сокращение числа налоговых и других проверок, отсрочки по платежам и т.д.). Наши исследования показали, что в стране наблюдается рост реального сектора экономики, и данная тенденция должна продолжиться во всех секторах народно-хозяйственного комплекса».

Более интенсивному росту, по его словам, препятствует нехватка комплектующих, квалифицированных специалистов в некоторых областях, а также сложность с документальным оформлением кредитов.

«Необходимы еще более гибкая система кредитования МСП и расширение кредитной линейки», — подытожил Гоненко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что российский малый и средний бизнес оказался под воздействием сразу двух разнонаправленных факторов.

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