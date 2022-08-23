Вашингтон, , 15:22 — REGNUM Армия США выбрала компанию BAE Systems для производства своего нового вездехода для арктической зоны. Минобороны заключила с подразделением BAE в США и его шведским подразделением контракт на сумму 278 млн долларов, который включает производственные подразделения, запасные части и логистическую поддержку подрядчика. Об этом сообщает Military Times.

Солдаты США Иван Шилов © ИА REGNUM

Действующие сегодня арктические вездеходы SUSV основаны на технологии 1960-х и 1970-х годов и в последний раз закупались в начале 1980-х годов. Минобороны США планирует закупить 163 машины.

Отметим, что американские военные всё больше внимания уделяют работе в Арктическом регионе. В прошлом году опубликована арктическая стратегия, в которой подчеркивается необходимость модернизации и расширения присутствия в Арктике, поскольку Россия и Китай продолжают доминирование в регионе.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетит Канаду с 24 по 26 августа, где его будет сопровождать премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Целью генсека НАТО станет обсуждение вопросов в Арктике в условиях изменения климата и военная операция России на территории бывшей УССР.

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