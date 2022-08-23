Омск, 23 августа, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Прокуратура Ленинского округа Омска провела проверку по факту опрокидывания павильона остановки общественного транспорта на подростка. Об этом ИА REGNUM сообщили 23 августа в прокуратуре Омской области.

Александр Погожев ИА REGNUM Ветер в кронах деревьев

По данным ведомства, ЧП произошло 6 мая 2022 года. Павильон трамвайной остановки общественного транспорта «Котельникова» опрокинулся из-за порыва ветра. В это время на остановке подросток ожидал транспорта. Он получил повреждения руки и предплечья. По информации прокуратуры, эти травмы не причинили серьёзного вреда здоровью подростка.

В ходе обследования остановки выяснилось, что обязательные элементы обустройства отсутствуют. В частности, не было посадочной площадки, скамьи, дорожных знаков.

По результатам проверки было внесено представление в омское управление дорожного хозяйства и благоустройства. Нарушения были устранены. Работы по обустройству остановки общественного транспорта выполнены. Павильон ожидания зафиксирован.

Напомним, 6 мая 2022 года в Омской области действовало штормовое предупреждение. Синоптики предупредили омичей об очень сильном ветре порывами 25 м/с и более.

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