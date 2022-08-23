Москва, , 14:47 — REGNUM На внешней стороне 83 километра Московской кольцевой автодороги (МКАД) в районе Лианозова произошло ДТП с участием нескольких автомобилей, сообщили 23 августа в столичном департаменте транспорта.

Аварийный знак

На месте ДТП работают оперативные службы. Обстоятельства аварии и информация о пострадавших уточняется.

«Значительно затруднено движение в сторону Дмитриевского шоссе, для проезда открыт правый ряд и съезд на Дмитровское шоссе», — сообщили в дептрансе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пять автомобилей столкнулись на внутренней стороне Московской кольцевой автомобильной дороги.

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