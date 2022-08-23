Уфа, , 14:51 — REGNUM В Башкирии одобрено постановление республиканского правительства о предоставлении сельскохозяйственным товаропроизводителям грантов на реализацию проектов развития сельского туризма. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Жизнь села Василий Иванов © ИА REGNUM

«Сельский туризм — особый сектор туристской индустрии. Он предполагает максимальное вовлечение туристов в сельский образ жизни. Позволяет им познакомиться с местными обычаями, культурой, проникнуться национальным колоритом территории. Здесь у нашей республики огромный потенциал», — приводит пресс-служба слова премьер-министра правительства региона Андрея Назарова.

Чиновник также отметил, что в Башкирии кроме красивейшей природы имеются и сельхозпроизводители, которые производят качественную и экологически чистую продукцию.

«Именно на них необходимо ориентироваться при формировании точек притяжения туристов. Реализация таких проектов позволит развивать внутренний туризм, что в условиях санкций обеспечит республику притоком новых туристов из других регионов России, а также поспособствует созданию новых рабочих мест», — подчеркнул Назаров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в текущем году проект коневода из Башкирии стал четвёртым в общероссийском рейтинге и выиграл грант «Агротуризм» в размере 7,5 млн рублей.

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