Тбилиси, 23 августа, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии не может оказаться вне политики, пока он является «политическим заключённым». Об этом 23 августа заявил агентству «ИнтерпрессНьюс» генеральный секретарь основанной экс-президентом партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Петре Цискаришвили.

Police.ge Арест Михаила Саакашвили

«Как вы представляете себе, чтобы политзаключенный, который ежеминутно борется с режимом, был вне политики?» — сказал Цискаришвили.

Генсек также, отвечая на вопрос журналистов, сказал, что не слышал, чтобы среди членов ЕНД были различные мнения по поводу того, остаётся Саакашвили в политике или нет.

Напомним, 30 июля адвокат находящегося в заключении Саакашвили Виктор Гелбахиани сообщил, что экс-президент решил уйти из грузинской политики. Бывший президент данное заявление пока не комментировал лично. Председатель ЕНД Ника Мелия позже заявил, что состояние здоровья Саакашвили не позволяет ему участвовать в политике.