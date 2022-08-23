Александр Погожев, Екатерина Булатова,
23 августа 2022, 16:33 — REGNUM Восточные сладости — сладкие блюда турецкой, кавказской и среднеазиатской кухонь — издавна пользуются популярностью среди путешественников. Особой популярностью пользуется халва. В России выпускают подсолнечную, ореховую, кунжутную, арахисовую и комбинированную халву. При этом самая популярная из них — сероватая, приготовленная из семян подсолнечника. С трудоёмким процессом изготовления лакомства на Ставрополье познакомились корреспонденты ИА REGNUM.
Линия производства
Александр Погожев © ИА REGNUM
Приготовление халвы
Александр Погожев © ИА REGNUM
Приготовление халвы
Александр Погожев © ИА REGNUM
Приготовление халвы
Александр Погожев © ИА REGNUM
Приготовление халвы
Александр Погожев © ИА REGNUM
Приготовление халвы
Александр Погожев © ИА REGNUM
Приготовление халвы
Александр Погожев © ИА REGNUM
Формовой пресс
Александр Погожев © ИА REGNUM
Халва
Александр Погожев © ИА REGNUM
У компании ООО «Система плюс», крупнейшего в Ставропольском крае предприятия по переработке подсолнечника, более 100 партнеров. Завод успешно развивается на территории Андроповского муниципального округа. Много лет он специализируется на производстве натуральных сладостей из семечек. В ассортименте фабрики — сладости на основе семян подсолнечника.
Фасовка готовой продукции
Александр Погожев © ИА REGNUM
Взвешивание перед упаковкой
Александр Погожев © ИА REGNUM
Фасовка готовой продукции
Александр Погожев © ИА REGNUM
Фасовка готовой продукции
Александр Погожев © ИА REGNUM
Фасовка готовой продукции
Александр Погожев © ИА REGNUM
Фасовка готовой продукции
Александр Погожев © ИА REGNUM
Горячая халва в упаковке
Александр Погожев © ИА REGNUM
Фасовка готовой продукции
Александр Погожев © ИА REGNUM
Готовая продукция
Александр Погожев © ИА REGNUM
Сегодня на фабрике трудятся более 70 человек. Они производят нежную, рассыпчатую, ароматную халву. Как отмечают медики, халва содержит витамины (А, Е, D, РР, группы В), ненасыщенные жирные кислоты, калий, кальций, фосфор, магний, клетчатку, которые благотворно влияют на организм и нормализуют работу желудочно-кишечного тракта.
Производственная линия переработки
Александр Погожев © ИА REGNUM
Производственная линия переработки
Александр Погожев © ИА REGNUM
Лабораторные исследования
Александр Погожев © ИА REGNUM
Лабораторные исследования
Александр Погожев © ИА REGNUM
Оборудование для выдува пластиковой тары
Александр Погожев © ИА REGNUM
Линия розлива и упаковки растительного масла
Александр Погожев © ИА REGNUM
Линия розлива и упаковки растительного масла
Александр Погожев © ИА REGNUM
Линия розлива и упаковки растительного масла
Александр Погожев © ИА REGNUM
Линия розлива и упаковки растительного масла
Александр Погожев © ИА REGNUM
Линия розлива и упаковки растительного масла
Александр Погожев © ИА REGNUM
Из лома ядра подсолнечника работники предприятия также изготавливают козинаки и другие кондитерские изделия. Сладкой продукцией завод обеспечивает жителей Ставрополья.
Ядра подсолнуха
Александр Погожев © ИА REGNUM
В этом же направлении работает и предприятие ООО «Семья». Завод занимается выращиванием подсолнечника, получением и переработкой семян подсолнечника, изготовлением масла, а также производит халву.
Упаковка ядра в мешки после калибровки
Александр Погожев © ИА REGNUM
Упаковка ядра в мешки после калибровки
Александр Погожев © ИА REGNUM
Упаковка ядра в мешки после калибровки
Александр Погожев © ИА REGNUM
Упаковка ядра в мешки после калибровки
Александр Погожев © ИА REGNUM
Предприятие не только занимается выпуском сладостей, но и ведёт благотворительную деятельность в селе Курсавка.
Подсолнух на территории предприятия
Александр Погожев © ИА REGNUM