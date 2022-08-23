23 августа 2022 | Время чтения 2 мин

Александр Погожев, Екатерина Булатова, , 16:33 — REGNUM Восточные сладости — сладкие блюда турецкой, кавказской и среднеазиатской кухонь — издавна пользуются популярностью среди путешественников. Особой популярностью пользуется халва. В России выпускают подсолнечную, ореховую, кунжутную, арахисовую и комбинированную халву. При этом самая популярная из них — сероватая, приготовленная из семян подсолнечника. С трудоёмким процессом изготовления лакомства на Ставрополье познакомились корреспонденты ИА REGNUM.

Линия производства Александр Погожев © ИА REGNUM

Приготовление халвы Александр Погожев © ИА REGNUM

Приготовление халвы Александр Погожев © ИА REGNUM

Приготовление халвы Александр Погожев © ИА REGNUM

Приготовление халвы Александр Погожев © ИА REGNUM

Приготовление халвы Александр Погожев © ИА REGNUM

Приготовление халвы Александр Погожев © ИА REGNUM

Формовой пресс Александр Погожев © ИА REGNUM

Халва Александр Погожев © ИА REGNUM

У компании ООО «Система плюс», крупнейшего в Ставропольском крае предприятия по переработке подсолнечника, более 100 партнеров. Завод успешно развивается на территории Андроповского муниципального округа. Много лет он специализируется на производстве натуральных сладостей из семечек. В ассортименте фабрики — сладости на основе семян подсолнечника.

Фасовка готовой продукции Александр Погожев © ИА REGNUM

Взвешивание перед упаковкой Александр Погожев © ИА REGNUM Фасовка готовой продукции Александр Погожев © ИА REGNUM

Фасовка готовой продукции Александр Погожев © ИА REGNUM

Фасовка готовой продукции Александр Погожев © ИА REGNUM Фасовка готовой продукции Александр Погожев © ИА REGNUM

Горячая халва в упаковке Александр Погожев © ИА REGNUM

Фасовка готовой продукции Александр Погожев © ИА REGNUM

Готовая продукция Александр Погожев © ИА REGNUM

Сегодня на фабрике трудятся более 70 человек. Они производят нежную, рассыпчатую, ароматную халву. Как отмечают медики, халва содержит витамины (А, Е, D, РР, группы В), ненасыщенные жирные кислоты, калий, кальций, фосфор, магний, клетчатку, которые благотворно влияют на организм и нормализуют работу желудочно-кишечного тракта.

Производственная линия переработки Александр Погожев © ИА REGNUM

Производственная линия переработки Александр Погожев © ИА REGNUM

Лабораторные исследования Александр Погожев © ИА REGNUM

Лабораторные исследования Александр Погожев © ИА REGNUM

Оборудование для выдува пластиковой тары Александр Погожев © ИА REGNUM

Линия розлива и упаковки растительного масла Александр Погожев © ИА REGNUM

Линия розлива и упаковки растительного масла Александр Погожев © ИА REGNUM

Линия розлива и упаковки растительного масла Александр Погожев © ИА REGNUM

Линия розлива и упаковки растительного масла Александр Погожев © ИА REGNUM

Линия розлива и упаковки растительного масла Александр Погожев © ИА REGNUM

Из лома ядра подсолнечника работники предприятия также изготавливают козинаки и другие кондитерские изделия. Сладкой продукцией завод обеспечивает жителей Ставрополья.

Ядра подсолнуха Александр Погожев © ИА REGNUM

В этом же направлении работает и предприятие ООО «Семья». Завод занимается выращиванием подсолнечника, получением и переработкой семян подсолнечника, изготовлением масла, а также производит халву.

Упаковка ядра в мешки после калибровки Александр Погожев © ИА REGNUM

Упаковка ядра в мешки после калибровки Александр Погожев © ИА REGNUM

Упаковка ядра в мешки после калибровки Александр Погожев © ИА REGNUM

Упаковка ядра в мешки после калибровки Александр Погожев © ИА REGNUM

Предприятие не только занимается выпуском сладостей, но и ведёт благотворительную деятельность в селе Курсавка.