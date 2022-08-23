Москва, 23 августа, 2022, 14:42 — ИА Регнум. Убийство российской журналистки Дарьи Дугиной — это варварское преступление, которому нет никакого прощения, заявил 23 августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Пресс-служба МИД РФ Сергей Лавров

По его словам, для организаторов, заказчиков и исполнителей убийства не должно быть никакой пощады.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ФСБ обвиняет в организации убийства Дугиной СБУ. По версии российских спецслужб, исполнительницей этого преступления стала проживавшая на территории б. УССР Наталья Вовк. Сейчас, предположительно, она скрывается в Эстонии.

Читайте также: Военный эксперт не исключил участия Эстонии в убийстве Дугиной