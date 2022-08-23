Сеул, 23 августа, 2022, 14:44 — ИА Регнум. 23 августа военные самолеты России вошли в идентификационную зону противовоздушной обороны (KADIZ) Южной Кореи. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ту-95

Согласно опубликованным данным, в зону ВПО вошли несколько самолетов, включая два стратегических бомбардировщика Ту-95. Известно, что ни один самолёт не нарушил воздушное пространство страны, однако истребители ВВС Южной Кореи сразу же вылетели для их сопровождения.

Отмечается, что российская сторона предварительно не уведомила Сеул о проведении полетов.