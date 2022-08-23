Берлин, , 14:52 — REGNUM Противостояние России потребует от жителей Германии «личных жертв», кроме того, следует увеличить поставки вооружений Киеву. Об этом председатель комитета по обороне бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила 23 августа в интервью медиагруппе Funke

Бундестаг (бывший Рейхстаг) Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Циммерман, которая представляет в немецком парламенте Свободную демократическую партию (СвДП), призвала «решительно противостоять» российским властям.

«Это потребует от нас всех среди прочего личных жертв, но, несмотря на все это, мы не должны быть слабыми», — сказала парламентарий.

Она предупредила, что жители Германии столкнутся с дальнейшим ростом цен на энергоносители.

Депутат заявила, что до сих пор не поняла, почему канцлер ФРГ Олаф Шольц занимает столь сдержанную позицию по вопросу поддержки Киева. Она полагает, что киевскому режиму срочно, вместе с гуманитарной помощью нужно поставлять тяжёлые вооружения и боеприпасы. В противном случае наступят «фатальные последствия».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в минобороны Германии заявили об исчерпании резервов для поставок Киеву оружия и военной техники.

Читайте также: В Германии заявили о пределе возможностей поставок оружия киевскому режиму