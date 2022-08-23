Орел, , 14:39 — REGNUM Работа Шаблыкинской районной больницы в посёлке Шаблыкино Орловской области оказалась под вопросом из-за неработающей котельной и заблокированных счетов учреждения. Об этом пишут орловские СМИ.

Больница Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Ростехнадзор вынес запрет на использование котлов котельной ЦРБ, сообщил «Орёлтаймс «. Стоимость новой модульной котельной составляет около 20 млн рублей. Помимо этого, счета медицинского учреждения заблокированы из-за больших долгов.

По предположению издания, жителям района могут предложить ездить в Сосковскую ЦРБ. Правда, транспортное сообщение между районами оставляет желать лучшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее после вмешательства прокуратуры в Орловской области власти отказались от планов по закрытию сельской школы, а также решили вопрос с ремонтом муниципальной дороги. Правда, теперь прокуроры решили проверить состояние дорог местного значения во всей области.