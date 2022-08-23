Орел, 23 августа, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Работа Шаблыкинской районной больницы в посёлке Шаблыкино Орловской области оказалась под вопросом из-за неработающей котельной и заблокированных счетов учреждения. Об этом пишут орловские СМИ.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Больница

Ростехнадзор вынес запрет на использование котлов котельной ЦРБ, сообщил «Орёлтаймс «. Стоимость новой модульной котельной составляет около 20 млн рублей. Помимо этого, счета медицинского учреждения заблокированы из-за больших долгов.

По предположению издания, жителям района могут предложить ездить в Сосковскую ЦРБ. Правда, транспортное сообщение между районами оставляет желать лучшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее после вмешательства прокуратуры в Орловской области власти отказались от планов по закрытию сельской школы, а также решили вопрос с ремонтом муниципальной дороги. Правда, теперь прокуроры решили проверить состояние дорог местного значения во всей области.