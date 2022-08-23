Москва, 23 августа, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Структура рынка одежды в России определенно поменяется к 2030 году, и уход международных игроков — не единственная причина таких изменений, заявила корреспонденту ИА REGNUM директор по исследованиям и разработкам КРОС Ксения Касьянова.

Василий Иванов ИА REGNUM Показ мод на 25-й Международной выставке зимней моды LeShow

«Еще в 2021 году исследования фиксировали переориентацию потребителей на российские модные бренды. Здесь, как и всегда, роль играет взаимосвязь спроса и предложения: с одной стороны, стал формироваться потребительский интерес и доверие российским производителям.

С другой стороны, в ретейле стали появляться бренды, которые не уступают западным производителям ни в качестве, ни в следовании модным тенденциям. Причем речь идет уже о достаточно крупных производителях, способных выдерживать нагрузку открытия розничных магазинов и даже формирования сеток продаж от 10 точек и более.

При этом стоит понимать, что российский бренд не обязательно означает полностью российский продукт. Развитие компаний модной индустрии может происходить по нескольким сценариям.

Например, это юридическая локализация компании в России — в таком случае доля рынка национальных игроков может и превысить 50%. По такой модели зачастую идут игроки, выбирающие для дистрибьюции маркетплейсы, где порог входа в рынок достаточно невысок.

Другой сценарий — этот составной продукт, когда вся интеллектуальная часть производства — конструирование, создание лекал — и сам бренд находятся в России, а производство вынесено в менее затратный регион.

Такая модель уже в значительной степени выглядит как российский бизнес. Несомненно, ограничения по поставкам тканей в конечном счете приведет к росту производства и использования отечественного сырья.

Это в перспективе восьми лет будет способствовать значительному росту российских модных производителей, полностью локализованных в стране. В каком объеме будут реализованы первый, второй и третий сценарии – покажет время», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, отечественные производители модной индустрии имеют все шансы занять половину потребительского рынка к 2030 году, заявил руководитель рабочей группы WearNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Алексей Баженов.

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