Москва, 23 августа, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Россия и Сирия требуют от Израиля уважать суверенитет Сирийской Арабской Республики и прекратить удары по ее территории, заявил 23 августа глава МИД РФ Сергей Лавров.

Mid.ru Сергей Лавров

«Мы решительно осудили опасную практику нанесения Израилем ударов по сирийской территории, включая весьма тревожный эпизод, когда 10 июня был атакован международный аэропорт Дамаска, а впоследствии были нанесены удары по порту Тартус», — заявил Лавров на брифинге по итогам переговоров со своим сирийским коллегой.

Он добавил, что Россия и Сирия требуют от Израиля уважения резолюции Совета безопасности ООН и, прежде всего, уважения суверенитета и территориальной целостности САР.