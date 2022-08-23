Тбилиси, 23 августа, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Неправительственная организация «Справедливые выборы» (ISFED) в ходе выборов в парламент Грузии в 2020 году «сфальсифицировала» данные параллельного подсчёта голосов, поэтому непонятно, почему посольство США в Тбилиси выступает в поддержку этой НПО. С таким заявлением 23 августа выступил перед журналистами председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Kmu.gov.ua Ираклий Кобахидзе

«Заявление американского посольства в связи со «Справедливыми выборами» было для меня шокирующим, — сказал он. — Мы помним, какую роль сыграла их подделка в том процессе парламентских выборов. Для радикальной оппозиции это стало одним из поводов саботировать парламент».

Кобахидзе отметил, что после этого ISFED проявила политическую предвзятость открыто, выступив непосредственным участников протестной акции, на которой оппозиция требовала отставки правительства. При этом данной НПО предложили отмежеваться от этого требования, но спустя несколько дней ответа так и нет.

Лидер «Мечты» на этом основании сделал вывод, что ISFED не нужно допускать к обсуждению реформ.

Напомним, ранее Кобахидзе обнародовал план по выполнению 12 условий Брюсселя для предоставления Грузии кандидатства в ЕС. По всем реформам, созданы комиссии при парламенте, в которые включили представителей оппозиционных партий и НПО. ISFED не допустили к обсуждению реформы выборного законодательства, что вызвало недовольство посольства США и представительства ЕС.