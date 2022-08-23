Екатеринбург, 23 августа, 2022, 14:34 — ИА Регнум. Осуждённый за убийство своей супруги уральский фотограф Дмитрий Лошагин досрочно покинет колонию. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

«Апелляционное постановление вступило в законную силу», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа облсуд утвердил решение Чкаловского районного суда, вынесенное 15 июня 2022 года, об условно-досрочном освобождении Лошагина. Однако прокуратура подала апелляцию.

Напомним, преступление было совершено в ночь с 22 на 23 августа 2013 года. Изначально Лошагин был оправдан, но 24 июня 2015 года осуждён к 9 годам 10 месяцам колонии строгого режима. В последние годы он несколько раз пытался освободиться условно-досрочно. Районный суд удовлетворял его ходатайства, но областной затем отменял решения нижестоящей инстанции.