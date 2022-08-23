Санкт-Петербург, , 14:46 — REGNUM Базирующаяся в Петербурге корпорация СКАЙРОС, занимающаяся внедрением цифровых систем безопасности VideoNet, могла оказаться в числе компаний, прямо или косвенно участвующих в сносе монумента Освободителям Риги в столице Латвии. В корпорации, которая ранее через своего латвийского партнера оснастила Центр видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции, отказались оперативно прокомментировать корреспонденту ИА REGNUM позорный факт возможной причастности к сносу советского памятника.

Напомним, Telegram-канал «Латвийский бальзам» (Latvijas balzams) опубликовал данные частных фирм и предприятий, участвующих в сносе мемориального комплекса Освободителям Риги. В частности, на огороженной властями и охраняемой полицией территории был замечен автомобиль Opel Vivaro, который принадлежит филиалу компании VideoNet№1, центральный офис которой, по утверждению канала, находится в Санкт-Петербурге.

Как установило ИА REGNUM, указанный телеграм-каналом сайт компании принадлежит российской корпорации СКАЙРОС, созданной в 1994 году. Корпорация специализируется на программном обеспечении для создания систем видеонаблюдения и безопасности для различных объектов.

В октябре 2010 года издание «Деловой Петербург» опубликовало релиз компании СКАЙРОС о том, что её латвийский партнёр, компания SIA «Nameks», реализовала проект по созданию центра видеонаблюдения по для полиции Риги на базе системы VideoNet. «Система VideoNet обрабатывает и транслирует видеоинформацию с 57 стационарных камер видеонаблюдения, установленных на улицах Риги, а также камер, установленных на полицейских машинах. Не секрет, что и полицейские машины Риги оборудованы видеосистемами на базе VideoNet», — говорилось в сообщении.

По петербургскому адресу, указанному на сайте компании, в ЕГРЮЛ фигурируют три компании — ООО «Скайрос», ООО «Скайрос телеком» и ООО «Скайрос-СПб». Всеми тремя руководит Дарья Огурцова, а владеют Дмитрий Альтбрегин и Максим Гришкун. Два юрлица учреждены в 2016 году, а одно — в 2013 году. Каких-либо филиалов в Риге у ООО официально не числится. Поэтому остается открытым вопрос о том, кому именно принадлежит замеченный на месте сноса автомобиль.

На обращение корреспондента ИА REGNUM с просьбой прокомментировать предполагаемое участие корпорации СКАЙРОС в сносе памятника в Риге, в петербургском офисе компании общаться по телефону отказались, попросив прислать официальный письменный запрос, что и будет сделано агентством.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа 2022 года власти Латвии приступили к сносу мемориального военного советского комплекса Освободителям Риги в столичном парке Победы. Акция властей вызвала резкое неприятие и протесты со стороны русской общины страны и части латвийского общества. Власти пообещали жестко реагировать на попытки помешать их действиям.

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