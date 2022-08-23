Париж, , 14:34 — REGNUM Поскольку зима медленно приближается, а с ней возникают опасения по поводу энергетических мощностей Франции, министр экологического перехода страны спешит успокоить французов, сообщает Le Figaro.

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«Конечно, всем надо быть внимательными и бережливыми, но у нас и так хватает на эту зиму», — заявил министр экологического перехода Кристоф Бешю.

Помимо усилий, требуемых от французов, министр также рассчитывает на законопроект об ускорении использования возобновляемых источников энергии, который правительство хочет принять осенью.

«По состоянию на сентябрь у нас есть законопроект, который позволит активизировать использование возобновляемых источников энергии в нашей стране», — добавил Кристоф Бешю.

Напряженность с поставками российского газа в сочетании с отсутствием части французского атомного флота вызывают опасения по поводу энергетических возможностей Франции этой зимой. Все европейские страны опасаются трудной зимы.