Ханты-Мансийск, 23 августа, 2022, 14:32 — ИА Регнум. В Югре продолжает увеличиваться площадь лесных пожаров. Об этом сообщает региональный департамент недропользования и природных ресурсов.

Лесной пожар

По состоянию на утро 23 августа на территории ХМАО действовало 23 лесных пожара, а площадь, пройденная огнём составила 306,91 га. Днём ранее она составляла 226,2 га.

Огонь ликвидируют 276 работников Базы авиационной и наземной охраны лесов Югры и четыре единицы техники.

Первый, самый высокий класс пожарной опасности, зафиксирован по Ханты-Мансийскому и Сургутскому районам.

Всего с начала пожароопасного сезона в Югре ликвидированы 371 лесной пожар площадью 333 624,82 га и 58 ландшафтных пожаров на площади 5485,1 га.