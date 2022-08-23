Москва, 23 августа 2022, 14:32 — REGNUM Сооснователь британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс назвал «полным идиотизмом» попытки западных стран отменить русскую культуру.
По его словам, стремление отменить русскую культуру — это «полный идиотизм и безумие, которое просто показывает, как работают мозги этих людей».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роджер Уотерс в интервью CNN указал на то, что подливание президентом США Джо Байденом масла в огонь вокруг ситуации с бывшей УССР является тяжким преступлением.
Читайте также: Основатель Pink Floyd назвал президента США военным преступником