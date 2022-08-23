Москва, , 14:32 — REGNUM Сооснователь британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс назвал «полным идиотизмом» попытки западных стран отменить русскую культуру.

Роджер Уотерс Alterna2

По его словам, стремление отменить русскую культуру — это «полный идиотизм и безумие, которое просто показывает, как работают мозги этих людей».

«Какую вы получаете выгоду от запрета концертов, на которых звучит музыка Чайковского, или от того, что говорите людям, что они не могут читать Достоевского? Очевидно, что это безумие», — сказал он в интервью ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роджер Уотерс в интервью CNN указал на то, что подливание президентом США Джо Байденом масла в огонь вокруг ситуации с бывшей УССР является тяжким преступлением.

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