Москва, , 14:31 — REGNUM Фракция ЛДПР в Госдуме опубликовала в своем официальном телеграм-канале заявление, в котором просит возбудить уголовное дело против посла киевского режима в Казахстане Петра Врублевского.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Врублевский заявил о том, что киевские террористы «стараются убить как можно больше русских». Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение следователям дать юридическую оценку этим словам.

«Мы считаем, что против этой мрази необходимо возбудить уголовное дело и сделать всё возможное, чтобы он оказался на суде в Москве и ответил за свои слова», — отметили в телеграм-канале думской фракции.

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