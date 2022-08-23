Москва, 23 августа, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Участниками Суперкубка Единой лиги ВТБ по баскетболу станут два иностранных клуба. Об этом 23 августа сообщила пресс-служба лиги.

Kapelle.nieuws.nl Баскетбол

Суперкубок пройдёт в Москве с 22 по 25 сентября. Участие в турнире примут московский ЦСКА, санкт-петербургский «Зенит», казанский УНИКС и «Локомотив-Кубань». Кроме того, будут приглашены две иностранные команды.

Матчи группового этапа турнира пройдут 22, 23 и 24 сентября. Команды будут разделены на две группы. 25 сентября состоятся игры за пятое и третье места, а также финал.

Впервые Суперкубок Единой лиги ВТБ был проведён в 2021 году. Победителем стал ЦСКА.