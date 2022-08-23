Каменский район, Ростовская область, 23 августа, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Пожар в Каменском районе Ростовской области потушен. Огонь уничтожил 54 гектара леса. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 23 августа.

Правительство Иркутской области Лесной пожар

С пламенем, бушевавшим сутки в Каменском лесничестве, огнеборцы справились в 14:15 мск. Борьбу с огнём вели почти 500 человек и более 70 единиц техники.

ИА REGNUM напоминает, что к тушению лесного пожара была привлечена авиация — два вертолёта Ми-8 МЧС России, а также пожарный поезд.