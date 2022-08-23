23 августа 2022 | Время чтения 15 мин

Бывший американский дипломат Дж. Майкл Спрингман, автор книг о внешней политике США и Европы, опубликовал на портале Hausefrauleaks статью «100-летняя война: как США пытаются уничтожить Россию», в которой рассмотрел действия Запада во главе с Соединенными Штатами против СССР и Российской Федерации начиная еще со времен интервенции в 1918 году.

Александр Белов, , 16:28 — REGNUM Начало. «Я родом с Юга и знаю, что такое война, ибо видел ее ужасные обломки и разрушения. Мне как президенту легко объявить войну. Мне не нужно воевать, как и джентльменам в Конгрессе, которые сейчас кричат об этом. Воевать и умирать придется сыну какого-нибудь бедного фермера или какой-нибудь бедной вдовы» — президент США Вудро Вильсон, 1913−1921 гг.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Вот вам ложь политиков.

А вот реальность. В июле 1918 года миролюбивый демократ Вудро Вильсон предпринял интервенцию в Советскую Россию на стороне противников большевиков. Он ввел в страну 13 000 американских солдат: 5000 человек — в Архангельск, и 8000 — во Владивосток. Его намерение? Оказать поддержку 70 000 солдат Чехословацкого легиона, бывших военнопленных, которые воевали против коммунистов в Сибири. Он также заявил, что американцы будут помогать русским в «самоуправлении или самообороне». Вильсон имел в виду вмешательство в Гражданскую войну на стороне белых русских, сражающихся против красных русских.

Американцы были не одни. Британская империя тоже была там: против коммунистов воевали более 57 000 британских солдат и 5000 канадских. К концу 1919 года большинство иностранных солдат покинули Советскую Россию.

Что потом. В конце Второй мировой войны контрразведка армии США начала контактировать с диссидентами из УССР, неотъемлемой части Советского Союза. Это были не какие-то обозленные люди, недовольные переменами военного времени. Это были нацисты, пособники нацистов, а также убийцы, военные преступники и нарушители прав человека. Их главарями были Степан Бандера и Николай Лебедь. Позднее армия передала этих людей ЦРУ и его предшественникам.

Степан Бандера

Бандера был бескомпромиссным вождем воинствующего террористического отделения ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Бандера стал нацистским коллаборационистом, который после начала Второй мировой войны вместе с помощниками жил под защитой Германии. Готовясь к нападению на СССР, нацисты вербовали последователей Бандеры в качестве полицаев и служащих двух батальонов добровольческой армии. Сотрудничая с нацистами, Бандера рассчитывал освободить [УССР] от советской власти и создать там свое правительство, дружественное Германии. Люди Бандеры не имели никаких возражений против политики нацистов в отношении евреев, в результате чего погибло более 1,5 миллиона евреев, проживавших [на территории УССР].

Николай Лебедь тоже не был государственным деятелем. Он был близким соратником Бандеры и начальником его разведки. Лебедь предлагал «очистить всю революционную территорию от польского населения», чтобы польское государство не смогло претендовать на [УССР], как в 1918 году. Жители [УССР], служившие у немцев, начали вступать в УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ). «Бандеровцы [и люди Лебедя]… не делают различий в том, кого убивают; они уничтожают население целых деревень… Поскольку евреев почти не осталось, банды бандеровцев ополчились на поляков. Они — коллаборационисты — буквально разрывают поляков на куски. Каждый день… можно видеть, как тела поляков с проволокой на шее плывут по реке Буг». Только за один день 11 июля 1943 года УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) напала на 80 населенных пунктов и убила, возможно, 10 000 поляков.

Сотрудники ЦРУ отмечали «хитрость» Лебедя, его «связи с гестапо и… гестаповскую подготовку», а также то, что он был «безжалостным исполнителем». В отчете контрразведки от июля 1947 года приводились источники, которые называли Лебедя «известным садистом и пособником немцев».

В середине 1930-х годов Бандера и Лебедь участвовали в убийстве министра внутренних дел Польши Бронислава Перацкого. Судимые и заключенные в тюрьму, они бежали, когда нацистская Германия вторглась в Польшу.

На сцену выходит ЦРУ. С 1946 по 1953 год американская разведка в рамках операции AERODYNAMIC забрасывала на территорию [УССР] диверсантов из числа экстремистов, но, оказавшись на советской территории, большинство диверсантов бесследно исчезало. Выяснилось, что КГБ знал об этой операции и вел радиоигру с ЦРУ в рамках контроперации «Звено».

Создатель и руководитель AERODYNAMIC Фрэнк Виснер, предположительно, покончил с собой в 1965 году, застрелившись из ружья своего сына, после многих лет нестабильного психического состояния.

Опасаясь растущей возможности общей войны, ЦРУ решило отказаться от вооруженной поддержки бандеровских националистов, свернув агрессивные действия AERODYNAMIC.

Микола Лебедь

Начиная с 1953 года операция AERODYNAMIC проводилась через учебную группу [выходцев из УССР] под руководством Лебедя в Нью-Йорке под эгидой ЦРУ. Группа выпускала националистические газеты, бюллетени, радиопрограммы и книги для распространения в [УССР]. В 1956 году группа официально зарегистрировалась как некоммерческая исследовательская и издательская ассоциация «Пролог». Это позволило ЦРУ перечислять ей средства в виде якобы частных пожертвований. Чтобы избежать любопытства властей штата, ЦРУ превратило «Пролог» в коммерческое предприятие под названием Prolog Research Corporation, которое якобы получало частные контракты.

«Пролог» вербовал за деньги писателей-эмигрантов из [УССР], которые, как правило, не знали, что работают в контролируемой ЦРУ организации. Эта деятельность поощряла национализм выходцев из [УССР] и обеспечивала альтернативу советским СМИ. Только в 1957 году при поддержке ЦРУ «Пролог» транслировал 1200 радиопрограмм общей продолжительностью 70 часов в месяц и распространил 200 000 газет и 5000 брошюр. В последующие годы «Пролог» распространял книги националистов-коллаборационистов.

Из AERODYAMIC и QR/DYNAMIC, поддерживавших «Пролог», вырос проект QR/PLUMB. В период активного диссидентского движения в Советском Союзе QR/PLUMB провел одну из самых эффективных тайных операций, поддерживаемых ЦРУ. Он оказывал материальную и моральную поддержку активным диссидентам в [УССР], установил и поддерживал личные контакты со многими из их ключевых лидеров; фильтровал многочисленные самиздатовские сочинения диссидентов и публиковал их за границей с целью популяризации и особенно для обратного проникновения в [УССР]; пропагандировал диссидентские идеи в западном мире и проводил отдельные политические акции, нацеленные на [УССР].

Дальше больше. Следующим этапом тайной войны против России, будь то против СССР или обновленной Российской Федерации, стало перемещение сотрудников ЦРУ на территорию [УССР и б. УССР]. До переворота 2014 года многие очень опытные бывшие сотрудники ЦРУ посетили [б. УССР], чтобы обучить местные организации и людей, а также создать специальные НПО и фонды. Среди них были бывший заместитель Фрэнка Виснера, шпион и бизнесмен Франклин Линдси; работавший в ЦРУ, ФБР, госдепартаменте Генри Крэмптон. Среди других участников были начальник отделения ЦРУ в Киеве Марк Дэвидсон (сейчас на пенсии) и начальник отделения МИ-6 в Киеве Иэн Лант, награжденный орденом Британской империи (впоследствии он был начальником отделения в Москве).

Политические разногласия в [б. УССР] оказались в центре внимания после «оранжевой революции». В 2004 году поддерживаемые Западом общественные группы выступили с протестом против президентских выборов, на которых [бывший президент] Виктор Янукович официально набрал 49,4% голосов во втором туре, а его соперник Виктор Ющенко — 46,7%. Две недели протестов против результатов подтолкнули Верховный суд к тому, чтобы потребовать повторного голосования. В статье под названием «Американская кампания стоит за беспорядками в Киеве» The Guardian сообщает, что «оранжевая революция» была «американским творением, сложным и блестяще задуманным упражнением в… массовом маркетинге», в котором участвовали «американские консультанты, социологи, дипломаты, две большие американские партии и американские НПО». По словам известного американского кинорежиссера Оливера Стоуна, которые приводит BuzzFeed, ЦРУ заложило основу для переворота 2014 года. Стоун сравнил протесты на Майдане, которые начались в конце 2013 года как часть ответной реакции на пророссийскую и антиевропейскую политику Януковича и в итоге привели к его свержению, с протестами в Венесуэле в 2002 году. «Создайте достаточно хаоса, как это делало ЦРУ в Иране в 1953-м, в Чили в 1973-м и в бесчисленных других переворотах, и законное правительство можно свергнуть, — пишет Стоун. — Это американская техника «мягкой силы» под названием «Основы смены режима».

Майдан. Киев. 2014 Mstyslav Chernov

По словам Стоуна, сделка, на которую согласился Янукович, чтобы сохранить власть, была аннулирована, «когда хорошо вооруженные неонацистские радикалы, совершив несколько покушений, вынудили Януковича бежать из страны». На следующий день было создано новое прозападное правительство, которое немедленно признали США (как и в случае с переворотом против [тогдашнего президента Венесуэлы] Чавеса в 2002 году)».

По следам этой революции журнал Covert Action заявил: «Цензурированные сообщения из Донбасса… дают понять, что война была начата восемь лет назад [б. УССР] — после того, как ее законное правительство было свергнуто в результате переворота, поддержанного США (известного как революция на Майдане), а Донецкая и Луганская области проголосовали за отделение». Видеожурналист Патрик Ланкастер «разместил 10 марта [запись], которая показывает, как люди, живущие на окраине Донецка… подвергаются постоянным обстрелам со стороны [ВСУ] в течение последних восьми лет и вынуждены выживать под землей в бомбоубежищах».

Далее Covert Action отмечает: «По словам Дани, молодого человека, с которым поговорил Ланкастер, у [ВСУ] нет точных целей, они «просто стреляют, и им всё равно, куда они попадут».

Местная женщина сказала, что цели, по которым наносились удары, «не новые цели. В 2014 году они обстреливали и тут. Прямо в этом месте. По тем же координатам. Мучают нас все эти восемь лет».

Сдерживая слезы, женщина продолжала: «Они стреляют и стреляют, а мы всё остаемся в наших домах, с детьми, с собаками… дети остаются дома, в подвалах, бегают по битому оконному стеклу, не ходят в школу, целый день сидят дома… Как можно жить в таких условиях? Здесь война с 2014 года, и мы не уехали. И нет ни конца, ни правды ни от кого. Стреляют без перерыва. Днем, утром, ночью, вечером, без остановки».

Ланкастеру показали подвал, где последние восемь лет жили семьи. Одна женщина рассказала ему, что ее дочь родилась 26 июня 2014 года, а война началась в ее поселке 19 июля. На тот момент девочка «провела здесь уже более 7 лет безвылазно, настоящее дитя войны».

До 2022 года, когда Россия начала денацификацию, киевский режим убил около 14 000 этнических русских в Донбассе. Немецкий журналист Мануэль Оксенрайтер до своей загадочной смерти в Москве подробно рассказывал о действиях [ВСУ] в Луганске и Донецке.

Разрушенный жилой дом в Петровском районе Донецка Andrew Butko

Прокси-войны

Афганистан. В 1979 году Советский Союз поддержал коммунистическое правительство в Кабуле. ЦРУ выступило за тайную американскую поддержку афганцев, недовольных новым режимом. Парни из Лэнгли продали эту идею президенту Джимми Картеру и его советнику по национальной безопасности Збигневу Бжезинскому. План заключался в том, чтобы отправить оружие оппозиции через Пакистан, используя, в частности, деньги Саудовской Аравии. Картер разрешил выделить 500 000 долларов на «нелетальную помощь» повстанцам. Бжезинский якобы направил президенту записку, в которой утверждал, что это спровоцирует прямую интервенцию со стороны СССР. Дальше всё пошло по накатанной, и 24 декабря 1979 года Советский Союз вошел в страну. В течение следующих нескольких лет первый транш в размере 500 000 долларов вырос до десятков миллионов, а затем до 3 миллиардов долларов в 1980-х годах. Кроме денег, правительство США предоставило тысячи зенитных ракет «Стингер». Правительство Картера и его преемника Рональда Рейгана также вербовало и финансировало террористов для борьбы с силами Советского Союза. Позже они превратились в «Аль-Каиду» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), получившую новое название ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), также руководимую из Вашингтона.

В 1986 году ЦРУ и Секретная разведывательная служба Великобритании начали переправлять этих фанатиков через реку Амударья из Афганистана в мусульманские советские республики. Цель состояла в том, чтобы посеять страх и разрушение по всему СССР в надежде расколоть страну и таким образом уничтожить «Империю зла», по выражению Рейгана.

Но какой ценой? Помимо создания исламского терроризма, действия Картера и Рейгана, по данным Atlantic, привели к гибели примерно миллиона мирных жителей, а также 90 000 моджахедов, 18 000 афганских солдат и 14 500 советских солдат. Тщательно манипулируемое международное мнение осудило не США, а Советский Союз, что привело к бойкоту Олимпийских игр 1980 года в Москве и эмбарго на поставку зерна и высокотехнологичного оборудования в СССР.

[Бывшая УССР]. Снова взяв за основу свою успешную схему действий против Советского Союза / Российской Федерации, Вашингтон и подчиненные ему европейские государства, включая членов НАТО и Европейского союза, начали оказывать политическую и военную поддержку ряду киевских правительств, все более враждебных России. Игнорируя 14 000 убитых в Донбассе русских, Америка и ее марионетки громко осуждали Российскую Федерацию как репрессивную и отвратительную страну, даже обвинив ее в преступлении Киева — когда был сбит малайзийский авиалайнер, летевший над территорией военных действий.

Инструктор США на Украине U.S. Army

Используя НАТО, Соединенные Штаты открыто угрожали России. Несмотря на обещание, данное президентом США Джорджем Бушем в 1989 году генеральному секретарю КПСС Михаилу Горбачеву, не расширять альянс «ни на дюйм на восток», тем не менее организация неуклонно продвигалась к российской границе. Сейчас, в 2022 году, НАТО простирается от Прибалтики до Балкан. В странах НАТО размещено множество американских баз. Кроме того, Россия окольцована еще большим количеством американских военных центров. Военные корабли США регулярно заходят в российские территориальные воды или приближаются к ним, а военные самолеты янки (и самолеты стран НАТО, особенно Великобритании) залетают в российское воздушное пространство.

После расширения НАТО и провокационных воздушных и морских вторжений, а также многолетней проводившейся Западом подготовки войск на службе у киевских властей, которые почитают нацистов и включают нацистские элементы в свою армию, Россия решила разобраться с угрозой. В феврале 2022 года она ввела свои Военно-воздушные силы и армию на территорию [б. УССР].

США, которые выступали против строительства Россией газопроводов в Европу, предсказуемо ввели против страны экономические, торговые и финансовые санкции. Затем Америка оказала давление на своих европейских марионеток, чтобы они сделали то же самое. К сожалению, они подчинились, что привело к дефициту энергоресурсов и взрыву инфляции в странах, и без того сильно пострадавших от биооружия янки под названием COVID-19.

К огорчению администрации [президента США Джо] Байдена, это не оказало никакого влияния на российскую экономику.

Однако это оказывает влияние на экономику США. В условиях растущей безработицы, отсутствия всеобщего здравоохранения, падения объемов строительства жилья и галопирующей инфляции выделенные Байденом 9 миллиардов долларов в виде военной помощи и еще 50 миллиардов долларов в виде финансовой поддержки оказались брошены на ветер. Европейцы вложили в разваливающееся государство почти 16 миллиардов евро.

Хуже того, пытаясь поддержать изнемогающие ВСУ, Америка и Европа поставляют тяжелое вооружение из собственных запасов нацистскому правительству Владимира Зеленского. Эта бессмыслица дошла до того, что европейские и американские вооруженные силы уже начинают жаловаться, что страдает их собственная боеготовность. Еще хуже опасения, что это оружие не останется в [б. УССР], а окажется где-то еще, где нанесет еще больший вред мирным государствам. В прессе уже появились сообщения о том, что оно продается на черном рынке.

Кроме того, существует прецедент «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Зеленский создал Интернациональный легион территориальной обороны, якобы набрав 20 000 бойцов из 52 стран. Многие из них были незаконно завербованы в США через посольство в Вашингтоне. Найдя людей с военным опытом или просто желающих повоевать, удержит ли Зеленский их в [б. УССР], предложив землю и деньги? Или наемники перейдут к следующему конфликту? Или, получив боевую закалку, будут использоваться американцами для разжигания войны в других местах?

Боевики ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

И наконец, что делать с господами из прессы? Они поддерживают войну против Российской Федерации, как делали это в Югославии, Ираке, Сирии и Ливии. Газеты, журналы, радио и телевидение стыдливо и бесстыдно пропагандируют абсолютно безумную концепцию о том, что [б. УССР] побеждает в войне против России, которую спровоцировали США. Российская новостная сеть RT запрещена в Великобритании и Германии. Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Twitter продолжают притворство, причем Twitter запретил российские комментарии, ставящие под сомнение происхождение биооружия COVID-19.

Доказывает ли это, что операция «Пересмешник» (Mockingbird), программа ЦРУ 1950-х годов по манипулированию американскими СМИ с помощью подброшенных историй и давления, все еще действует?

Но, в конце концов, именно [б. УССР] заплатит самую высокую цену. Пока там действуют американские солдаты, а британские спецназовцы защищают лишенного здравого смысла Зеленского, страна разрушается. Ее города и инфраструктура лежат в руинах, а всё потому, что янки хотят воевать с Россией до последнего [жителя временно оккупированных территорий бывшей УССР].