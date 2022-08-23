Красноярск, , 15:19 — REGNUM Охотинспекторы минэкологии Красноярского края подвели предварительные итоги работы на севере края, где завершилась основная миграция дикого северного оленя. Копытные преодолели крупные водные переправы. В этот период их путь пролегал из центральной и восточной частей Таймыра в Эвенкию к местам своей зимовки. Об этом сообщает пресс-служба правительства Красноярского края.

Дикие северные олени Пресс-служба Кроноцкого заповедника

Охотиспекторы проводили патрулирования на крупных реках Хете и Хатанге, где проходят основные маршруты миграции диких оленей, а также фиксируются значительные скопления животных. Патрулирование проходило в круглосуточном режиме.

«Инспекторы совместно с правоохранительными органами провели большую работу, цель которой обеспечить безопасные коридоры для успешной миграции оленей и исключить случаи браконьерства на водных переправах. Мы отмечаем, что большая часть копытных уже преодолела водные переправы. Тем не менее патрулирование территории будет продолжено, так как отдельные стада все еще продолжают свой путь до мест зимовки», — отметил Павел Борзых, министр экологии и рационального природопользования Красноярского края.

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