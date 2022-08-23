Москва, , 14:27 — REGNUM Страны-участницы сделки ОПЕК+ ещё несколько лет назад подписали бессрочную хартию, позволяющую возобновить сделку после её формального окончания в любой момент, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это необходимо, поскольку нефтяной рынок сегодня неоднороден, будучи фактически разделённым на фьючерсный, то есть, по сути, на рынок ценных бумаг, и на спотовый, то есть рынок физического товара.

При таком двойственном состоянии без регулирования со стороны крупнейших нефтедобывающих стран на рынке нефти при соответствующих внешних условиях может произойти ещё более серьёзный дисбаланс.

Примечательно, что саудовский министр энергетики в интервью в качестве одного из важных механизмов регулирования нефтяного рынка назвал сокращение добычи нефти, а не увеличение.

И он заявил об этом именно в то время, когда США пытаются давить как на нефтедобывающие страны, входящие в ОПЕК+, так и на независимых производителей нефти, требуя ещё более существенного увеличения добычи нефти, чем сейчас делает ОПЕК+.

Таким образом, министр энергетики Саудовской Аравии продемонстрировал, что королевство привержено принципам регулирования рынка нефти, как этого требует объективный баланс интересов производителей и потребителей, а не как того хотелось бы США.

Соединённым Штатам необходимо, чтобы цены на нефть и, соответственно, внутренние цены на бензин, были бы чем дешевле, тем лучше, в том числе, чтобы нефть, возможно, стоила бы по $5 за баррель, как это было в XIX — начале XX века.

К 2022 году нефтяной рынок пришёл к тому, что нефть дорожает, прежде всего, из-за недостатка предложения, вызванного нехваткой инвестиций в геологоразведку и бурение в прошлые годы, то есть именно в тот период, когда последовательно вводились санкции против Ирана и Венесуэлы.

Теперь из-за геополитических ограничений нефть, хотя и может резко упасть в цене, но уже не может быть совсем дешёвой, а «зелёная энергетика» пока ещё не доказала свою эффективность в глобальном масштабе для того, чтобы всерьёз заменить нефть и произведённое из неё газомоторное топливо.

Если США возьмутся за регулирование рынка нефти путём попыток мягкого или жёсткого давления на лидеров нефтедобывающих стран, то цены будут либо подвержены резким колебаниям от аномального падения до аномального роста, либо просто будут расти до заоблачных высот. Ясно одно — нефти по $5 за баррель сегодня уже точно не будет», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд заявил, что мировой нефтяной рынок поразила шизофрения.

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