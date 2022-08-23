Кежемский район, Красноярский край, , 14:25 — REGNUM Сотрудник полиции подозревается в получении взятки в Кежемском районе Красноярского края. Об этом ИА REGNUM сообщили 23 августа в Главном следственном управлении СКР по региону.

Взятка Дарья Антонова © ИА REGNUM

Против сотрудника ДПС ГДПС ОГИБДД ОМВД России по Кежемскому району на основании представленных краевым УФСБ материалов возбуждено два уголовных дела. Он обвиняется по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ («Мелкое взяточничество»), п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»).

По версии следствия, 16 мая 2021 года полицейский получил взятку в сумме 10 тысяч рублей от директора коммерческой компании за обеспечение беспрепятственного проезда по Кежемскому району КамАЗа. Грузовой автомобиль перевозил бульдозер с превышением установленных габаритов без специального разрешения.

В период с 1 марта 2021 года по 25 июля 2022 года полицейский получил взятку в виде 3 тысяч литров дизельного топлива общей стоимостью 180 тысяч рублей от представителя компании в сфере лесозаготовки. Взамен страж порядка должен был обеспечить беспрепятственный проезд по Кежемскому району транспортных средств, перевозивших грузы и лес с превышением установленных габаритов, без специального разрешения и с нарушением правил дорожного движения.

Уголовные дела соединены в одно производство. Полицейскому предъявлено обвинение, он заключён под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Добавим, по данным регионального ГУ МВД, в Красноярском крае за семь месяцев 2022 года выявлено 1025 преступлений экономической направленности, в том числе 614 тяжких и особо тяжких и 338 — в крупном и особо крупном размере. В результате принятых мер по противодействию коррупции пресечено 213 преступлений данной направленности, подчеркнули в ведомстве.

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