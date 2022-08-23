Уфа, , 14:50 — REGNUM Инвесторам, которые используют отечественное оборудование, субсидируют строительство автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС). Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

На газонаполнительной компрессорной станции. Gazprom.ru

Сообщается, что премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров одобрил порядок предоставления субсидий на строительство объектов заправки транспортных средств природным газом. Сейчас в Башкирии функционирует 41 автомобильная газонаполнительная компрессорная станция. В результате Башкирия заняла первое место среди регионов России по общему количеству таких станций.

Отмечается, что с 2019 года руководство Башкирии поддержало строительство 18 заправочных станций на общую сумму 679 млн рублей. При этом предельный размер субсидии на один построенный объект составляет 36 млн рублей.

«Разработанный проект постановления предусматривает ряд нововведений в порядке предоставления субсидий, среди которых, в первую очередь, — необходимость использования отечественного оборудования при строительстве АГНКС. Это касается компрессорных установок, блоков аккумуляторов газа и заправочных колонок», — приводит пресс-служба слова министра промышленности, энергетики и инноваций Башкирии Александра Шельдяева.

По его словам, предоставленная в текущем году с учетом софинансирования федеральная субсидия в размере 302,4 млн рублей и запланированные региональным бюджетом средства в объеме 57,6 млн рублей позволят поддержать десять инвестиционных проектов строительства таких станций.

«В настоящее время у нас в работе 16 проектов строительства АГНКС. Для 11 объектов инвесторами уже закуплено произведенное в России оборудование, ведутся проектно-изыскательные и строительно-монтажные работы», — сообщил Шельдяев.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что с 2019 года в Башкирии реализуются мероприятия государственной программы «Развитие энергетики». Первая газонаполнительная станция, в рамках реализации данной программы, была построена в 2019 году в Уфе рядом с аэропортом.