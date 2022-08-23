Ульяновск, , 14:21 — REGNUM В Ульяновской области создадут информационную систему акушерского мониторинга. На данные цели будет направлено 9,95 млн рублей. Соответствующее извещение о заключении контракта опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Сотрудник роддома Александр Погожев © ИА REGNUM

Заказчиком выступает государственное учреждение здравоохранения «Ульяновский областной медицинский информационно-аналитический центр». Предмет аукциона — создание информационной системы «Региональный акушерский мониторинг» Ульяновской области.

Данная система создаётся для контроля в режиме реального времени за состоянием беременных и рожениц, управления экстренностью, учёта пациентов, а также сбора информации и контроля за выполнением принципов маршрутизации. Также ожидается, что при помощи системы можно будет анализировать дефекты оказания медицинской помощи роженицам, оценивать исходы беременности.

Начальная цена контракта составляла10 000 000 рублей, по итогам аукциона она снижена на 50 тыс. рублей — до 9 950 000 рублей. Данные средства выделяются из регионального бюджета.

Контракт заключён с обществом «Альтернативные инновационные системные технологии» (г. Москва).