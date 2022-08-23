Москва, , 14:20 — REGNUM Причин того, что мировой рынок нефти находится в большой волатильности и в «шизофреническом» состоянии несколько, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

Нефтепровод Gov.by

«Нестабильный спрос, вызванный проблемами в производствах и логистических связях в экономиках многих стран, высокий уровень инфляции, ценовые ограничения и низкая ликвидность предложения, дефицит инвестиций в нефтегазовую отрасль, эмбарго и санкции против России.

Всё это вредит эффективности рынка нефти и вводит его буквально в состояние шизофрении. Как следствие, также негативно отражается на бесперебойности поставок, из-за чего возрастают глобальные риски дефицита и разгона ещё большего уровня инфляции по всему миру.

Усугубление ситуации в нефтегазовой отрасли добавила также недальновидная, поверхностная и порой странная политика европейских стран в сфере энергетики.

Маниакальная попытка перейти на альтернативные «зелёные» источники энергии и свести к минимуму значение традиционных источников привела к кризису, диким ценам и «недоинвестированию» в энергетический сектор. Так, например, начиная с 2016 года инвестиции в добычу нефти сократились более чем на 50%.

В итоге цены на нефть на данный момент находятся на максимальных рекордных уровнях, и с большой вероятностью, останутся высокими до конца 2022 года из-за зимнего спроса и истощения запасов.

Мировой спрос на нефть, как ожидается, увеличится на 2,1 млн баррелей в сутки к концу 2022 года и составит в общем 99,7 млн баррелей в сутки, и на 2,1 млн баррелей в сутки в следующем 2023 году, что превысит уровень потребления до COVID-19 до 101,8 млн баррелей в сутки.

Даже принимая во внимание тот момент, что может быть рецессия в Европе и, вероятно, в Соединенных Штатах, хотя и умеренная, потребность в нефти из-за глобального дефицита не упадёт, что будет поддерживать цены на неё в районе $100», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, мировой рынок нефти находится в большой волатильности и «шизофреническом» состоянии. Такую оценку дал министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдул-Азиз бин Салман Аль Сауд.

Читайте также: Власти Саудовской Аравии заявили о «шизофрении» мирового рынка нефти