Казань, 23 августа, 2022, 16:34 — ИА Регнум. От Казанского Кремля 23 августа стартовал автопробег, посвященный столетию общества «Динамо». В течение дня колонна пройдет сразу через два города — Йошкар-Олу и Чебоксары, сообщает пресс-служба спортивного объединения.

Dynamo. su Автопробег, посвященный столетию общества «Динамо».

Через города Приволжского федерального округа бело-синяя колонна пройдет по маршруту: Казань — Йошкар-Ола — Чебоксары — Ульяновск — Самара.

В Самару участники автопробега прибудут 25 августа.

Столетие спортивного общества «Динамо» будут отмечать 18 апреля 2023 года. В настоящее время в общество входят 82 региональные организации, 73 профессиональные команды в игровых видах спорта, спортсекции для взрослых и детей, множество спортивных объектов.

Как сообщало ИА REGNUM, фестиваль хоккея «Золотая шайба» состоится в столице Татарии 27 августа. В рамках мероприятия пройдут мастер-классы звезд хоккея, матч ветеранов хоккея Казани и лучших игроков турнира «Золотая шайба» прошлого сезона.

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