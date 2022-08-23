Пекин, , 14:18 — REGNUM Власти Китая осуждают визит на Тайвань члена японского парламента Кэйдзи Фуруи, сообщили 23 августа в МИД КНР.

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Отмечается, что Фуруя пренебрег «строгим представлением Китая и осуществил визит на Тайвань, грубо вмешавшись во внутреннюю политику КНР».

«Это посылает ложные сигналы тайваньским сепаратистам. Китай резко осуждает этот злой акт и примет решительные и действенные меры по защите государственного суверенитета и территориальной целостности», — сообщили в МИД КНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД Китая заявили, что именно США бряцают оружием по всему миру, размахивают санкционной дубинкой, занимаются травлей и подрывают политическую основу китайско-американских отношений.

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