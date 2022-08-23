Москва, 23 августа 2022, 14:17 — REGNUM Президент Финляндии Саули Ниинистё в своем заявлении об отношениях с Россией забыл уточнить, кто именно инициировал ледяной кризис между странами, отметил сенатор Владимир Джабаров.

Сенатор Владимир Джабаров
Сенатор Владимир Джабаров
Совет Федерации РФ

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ниинистё заявил, что отношения Финляндии с Россией почти полностью прекращены и его страна продолжит поддерживать киевский режим «столько, сколько потребуется».

«Президент Финляндии написал правду, однако забыл отметить, что ледяной кризис в отношениях его страны с Россией инициировал именно он», — отметил Джабаров в своем телеграм-канале.

По его словам, у России и Финляндии в послевоенные годы сложились добрососедские отношения, экономическое сотрудничество развивалось по восходящей.

«Что выиграет Финляндия от замораживания контактов с Россией? Ничего. Более того, приняв решение о вступлении в НАТО, Хельсинки становятся потенциальным объектом ответного удара, в случае военного конфликта блока НАТО с Россией. Искренне жаль, что наш ближайший сосед пошёл по пути конфронтации», — добавил сенатор.

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