Москва, , 14:17 — REGNUM Президент Финляндии Саули Ниинистё в своем заявлении об отношениях с Россией забыл уточнить, кто именно инициировал ледяной кризис между странами, отметил сенатор Владимир Джабаров.

Сенатор Владимир Джабаров Совет Федерации РФ

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ниинистё заявил, что отношения Финляндии с Россией почти полностью прекращены и его страна продолжит поддерживать киевский режим «столько, сколько потребуется».

«Президент Финляндии написал правду, однако забыл отметить, что ледяной кризис в отношениях его страны с Россией инициировал именно он», — отметил Джабаров в своем телеграм-канале.

По его словам, у России и Финляндии в послевоенные годы сложились добрососедские отношения, экономическое сотрудничество развивалось по восходящей.

«Что выиграет Финляндия от замораживания контактов с Россией? Ничего. Более того, приняв решение о вступлении в НАТО, Хельсинки становятся потенциальным объектом ответного удара, в случае военного конфликта блока НАТО с Россией. Искренне жаль, что наш ближайший сосед пошёл по пути конфронтации», — добавил сенатор.

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