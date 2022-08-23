Берлин, 23 августа, 2022, 14:27 — ИА Регнум. Решение Канады вернуть турбину для «Северного потока» разоблачило стратегию президента России Владимира Путина, заявил в Монреале канцлер Германии Олаф Шольц. Читатели немецкой газеты Die Welt, комментируя сообщение об этом, раскритиковали политика.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Олаф Шольц

В ходе пресс-конференции с канадским премьер-министром Джастином Трюдо Шольц заявил, что высоко ценит сотрудничество с Оттавой в вопросе возвращения турбины. Следует продолжать сотрудничать, чтобы избежать «ловушки Путина», сказал канцлер и отметил важность развития водородной энергетики.

Пользователь Dombacher M. отметил, что если бы жители Германии мыслили чисто материалистически, им пришлось бы «держать кулачки за Путина». Читатель Karsten D. усомнилась в том, известно ли Шольцу о затратности водородного пути для германской экономики.

Tim S. пошутил, каковы причины отправки Шольца в Канаду, ведь максимум на следующий день он уже забыл о том, что обсуждалось.

«Разговор о зелёном водороде в отдалённом будущем нужен для того, чтобы отвлечь внимание от того, что угольные электростанции снова вводятся в строй, а атомные закрываются», — добавил Achim G.

Читатели заключили, что происходит нечто абсурдное. Сначала вводятся санкции, а затем Россия обвиняется в ненадёжности. Либо Шольц опять что-то забыл.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Германии прогнозируют с наступлением холодов энергетический коллапс в связи с возможным прекращением поставок российского природного газа. Жителей страны просят экономить электроэнергию, воду и тепло.

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