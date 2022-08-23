Красноярск, 23 августа, 2022, 15:16 — ИА Регнум. Ростуризм завершил конкурсный отбор регионов, которым выделят гранты для поддержки туристических проектов. Красноярский край вошёл в число 44 регионов, которым на создание и развитие пляжных зон на берегах морей, рек и озер, а также организацию национальных туристических маршрутов будет выделено 3,1 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Красноярского края.

ИА REGNUM Пляж

Красноярский край получит 58 млн рублей на обустройство пляжных зон на берегах озёр и рек. В регионе также обустроят знаковые туристские объекты, среди которых природный парк «Ергаки», Ермаковский и Шушенский районы, которые вошли в национальный туристический маршрут «Сибирские каникулы».

Национальный туристический маршрут «Сибирские каникулы» пролегает по трём территориям Енисейской Сибири — Красноярскому краю, республикам Тува и Хакасия.

РанееИА REGNUM сообщало, что план по развитию туризма в России, включающий более 60 мероприятий, утвердил премьер-министрМихаил Мишустин 22 августа.

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