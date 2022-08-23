* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 14:16 — REGNUM В то время как должностные лица министерства по поощрению добродетели и предотвращению порока правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) проводили пресс-конференцию в Кабуле, сотрудник этого министерства запретили студентке участвовать в университетском экзамене. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

В хиджабе (сс) Ifrah Akhter

Студентка поделилась видео в соцсетях и сообщила, что ей запретили сдавать экзамене, потому что цвет её хиджаба не был чёрным.

Существует явное несоответствие между действиями сотрудников министерства по поощрению добродетели и предотвращению порока по отношению к людям и тем, что говорили чиновники этого министерства на пресс-конференции.

Мохаммад Садик Акиф, пресс-секретарь министерства, сказал: »Вуаль, платок или паранджа — это хиджаб. Неважно, каков цвет хиджаба — чёрный или другой. Одеяние, популярное в арабских странах, — это тоже хиджаб, и большие палатки, в которые заворачиваются женщины в кишлаках — это тоже хиджаб».

На пресс-конференции он подчеркнул, что хиджаб не должен быть тесным, узким, сшитым из тонкой материи, богато украшенным и благоухающим.

Однако студентка разместила в социальных сетях видео с критикой поведения представителей министерства, заявив, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отказали ей в сдаче экзамена только потому, что цвет её хиджаба не был чёрным. По ее словам: »Мы живем в стране, где цвет одеяния девушки важнее её судьбы и будущего».

Чиновники министерства по поощрению добродетели и предотвращению порока на пресс-конференции в правительственном информационном центре представили годовой отчёт о работе. Заместитель министра маулави Абдул Рахман Мунир сказал, что за год в министерство было подано более 1000 жалоб.

Мунир не сообщил подробностей об этих жалобах, но ранее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) установили строгие правила и просили людей сообщать в министерство, если они видят какие-либо правонарушения в обществе.

Правозащитные организации заявляют, что министерство министерства по поощрению добродетели и предотвращению порока практикует гендерный апартеид в отношении афганских женщин. За год это министерство наложило обширные ограничения на женщин в сфере образования, работы, свободное передвижения и общественной деятельности.