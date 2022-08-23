Краснояружский район, Белгородская область, 23 августа, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Боеприпас времён Великой Отечественной войны изъяли взрывотехники 23 августа в Белгороде, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС.

https://31.mchs.gov.ru Артиллерийские снаряды времён Великой Отечественной войны

Спасателей вызвали во двор жилого дома по проспекту Богдана Хмельницкого. Специалисты определили в находке 76 мм артиллерийский снаряд. Ещё один похожий боеприпас обнаружили в лесопосадке у автоцентра на улице Калинина. А вблизи посёлка Томаровка спасатели изъяли 27 артиллерийских снарядов калибра 76 мм, 82 мм миномётную мину и 158 мм реактивный снаряд.

Все боеприпасы ликвидировали на специальном полигоне.