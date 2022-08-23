Симферополь, , 14:14 — REGNUM В многоквартирных жилых домах в Республике Крым до конца 2022 года будет заменено 445 лифтов. Данные привела 23 августа заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Крыма Елена Палкина в ходе прямого эфира республиканского центра управления регионом.

Шахта лифта Иван Шилов © ИА REGNUM

Она пояснила, что заменено должно быть лифтовое оборудование, которое эксплуатировалось более 35 лет. При этом в Крыму были лифты, которые, по словам Палкиной, эксплуатируются больше предельных сроков. За счёт федеральной помощи в регионе планируется заменить 445 лифтов на сумму 1,4 млрд рублей.

Отметим, что ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявлял о планах замены в 2022 году около 500 лифтов в многоквартирных домах, а в целом проблему с устаревшими лифтами в регионе планировали решить в течение двух лет.