Вологда, 23 августа 2022, 14:13 — REGNUM В Вологодской области начальника отделения Почты России подозревают в присвоении средств организации и пенсий, сообщает региональный СУ СКР.
По данным следствия, общая сумма присвоения превысила 970 тысяч рублей. Деньги фигурантка потратила по своему усмотрению. Недостачу обнаружили в процессе ведомственной ревизии.
На движимое имущество и финансы женщины наложен арест в сумме около 70 тысяч рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельске начальник почты, укравшая пенсию, получила условный срок.