Вологда, 23 августа, 2022, 14:13 — ИА Регнум. В Вологодской области начальника отделения Почты России подозревают в присвоении средств организации и пенсий, сообщает региональный СУ СКР.

Дарья Драй ИА REGNUM Почта России

По данным следствия, общая сумма присвоения превысила 970 тысяч рублей. Деньги фигурантка потратила по своему усмотрению. Недостачу обнаружили в процессе ведомственной ревизии.

На движимое имущество и финансы женщины наложен арест в сумме около 70 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельске начальник почты, укравшая пенсию, получила условный срок.